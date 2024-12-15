محافظة مطروح تشهد نهضة غير مسبوقة فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى

مطروح – حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح، خلال السنوات الأخيرة، نهضة تعليمية غير مسبوقة، في قطاع التعليم قبل الجامع والجامعي، من خلال إنشاء عدد كبير من المدارس، وكليات جامعة مطروح، إضافة إلأى جهود محو الأمية وتعليم الكبار، في إطار المخطط الشامل لتنمية غرب مصر.

وأعلنت محافظة مطروح، في إطار الاحتفال بالعيد القودي 109 للمحافظة، أن خطة هذا العام شهدت تنفيذ 18 مدرسة، بتكلفة إجمالية 130،8 مليون جنيه، في مختلف مراكز محافظة مطروح، كما نفذت هيئة الأبنية التعليمية نفذت خلال الـ 4 سنوات الماضية، 78 مشروع تعليمي بإجمالى تكلفة 614 مليون جنيه، من بينها إنشاء واحلال وتجديد 71 مدرسة بأجمالي 996 فصل دراسي، بتكلفة 573.3 مليون جنيه، إضافة تنفيد أعمال إنشاء ورفع كفاءة 5 وحدات صحية و 4 وحدات إحلال كلى ووحدة انشاء جديد بتكلفة بلغت 29.8 مليون جنيه.

كما تم استحداث نوعية متخصصة من التعليم، وفقا للموارد وبما يخدم جهود التنمية بمطروح، ومن بينها إنشاء فصل تعليم فنى للزراعات المطرية بمدينة مرسى مطروح، ومدرسة للمصايد وتنمية الثروة السمكية بالنجيلة، وفصل المشغولات اليدوية بسيوة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالعلمين، كما حصل عدد مدارس المحافظة على اعتماد الجودة، وشهد قطاع المعاهد الأزهرية إنشاء 6 معاهد أزهرية بإجمالي 133 فصل دراسي.

ويشهد قطاع التعليم الجامعى ، استكمال مبانى ومنشآت جامعة مطروح، والتى تضم 11 كلية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالعلمين وتضم 8 كليات، وجامعة العلمين الدولية الأهلية وتضم 11 كلية، بالإضافة تطوير المعهد التكنولوجي العالي فرع مطروح،كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء كلية الطب بجامعة مطروح.

وشهد العام الجاري، إنشاء نواة لجامعة الأزهر بمطروح، تبدأ بكلية البنات بـ 3 شُعب، هى اللغة العربية، والشريعة، وأصول الدين، مع تخصيص مساحة 15 فدان بشارع على حميدة في منطقة علم الروم، لإنشاء فرع جامعة الازهر، بما يضمه من كليات وتوسعات مستقبلية، استجابة للإقبال الكبير من أبناء مطروح على التعليم الأزهرى .

ونجحت جهود المحافظة في توفير عدد من المنح الدراسية، لأبناء مطروح خريجي الثانوية العامة بالجامعات، بغتن خلال 4 سنوات 425 منحة، من بينها 85 منحة دراسية جامعية هذا العام.

كما تراجعت نسبة الأمية بمطروح من 36 % عام 2019 الى 23% عام 2024 بمحو أمية نحو 20 الف مواطن، من خلال فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمطروح.

ويأتي احتفال مطروح بعيدها القومي، إحياء للذكرى الوطنية 109 لمعركة وادي ماجد، ونضال قبائل مطروح ومشاركتهم قوات الهجانة وحرس الحدود بالجيش المصري، ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، بقيادة البكباشي صالح حرب قائد الجيش المصري بالصحراء الغربية في ذلك الوقت، ورموز وقيادات القبائل البدوية .

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تن الاستعداد لتنظيم احتفالات العيد القومي للمحافظة، بداية من 15 ديسمبر الجاري، وتستمر على مدار باقي الشهر، و تنظيم فعاليات متنوعة واستعراضات وحفلات وأنشطة متعددة، من بينها، افتتاح المشروعات والخدمات، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنظيم حفل زفاف جماعي، وتقديم هدايا عينية وأجهزة منزلية للمشاركين، مهداة من مؤسسات المجتمع المدني ومحافظة مطروح، كما سيتم تنظيم مسابقة وأمسيات الشعر البدوي، واستعراض وسباقات للخيول، بمشاركة فرسان مطروح بالزي البدوي التراثي.

يذكر أن معركة وادى ماجد، التى اندلعت شرارتها يوم 11 ديسمبر، غربى مدينة مرسى مطروح، واستمرت لأيام من الكر والفر، من أشهر معارك المقاومة لأبناء مطروح، واستمرت المقاومة واتسعت فى مناطق مختلفة، حتى أصبحت منطقة الصحراء الغربية من أبرز المناطق المقاومة للاحتلال.

وتكبدت القوات البريطانية خسائر كبيرة فى الأرواح ووقعت بينهم إصابات عدة، إضافة إلى الخسائر فى العتاد والمؤن، كما استشهد عدد من أبناء مطروح، ووقع بعض قادتهم فى الأسر، خلال فترة المقاومة، وهى من أولى الثورات المسلحة ضد المحتل البريطانى، سبقت ثورة 1919، حيث واجه أبناء القبائل فى صحراء مصر الغربية، قوات الجيش الإنجليزى، فى هذه المعركة وتمكنت من قتل قائد قواتهم الجنرال سنو والذي يطلق عليه أبناء مطروح "سناو" على الرغم من كثرة عدد الجنود البريطانيين والسلاح والعتاد الحديث، فى حين كان المصريون يقاتلون بأسلحة بدائية وعلى ظهور خيولهم.



مدارس جديدة تبدا الدراسة فيها هذا العام في مطروح



التوسع في انشاء المدارس بمطروح



افتتاح مدراس جديدة بمطروح



انشاء مدارس جديدة بطروح لتخفيف الكثافات



احدى المدارس الجديدة بمطروح



افتتاح مدارس جديدة مع بداية العام الدراسي



اعادة تاهيل وتوسعة مدارس في مطروح



العام الدراسي الجديد يشهد افتتاح مدارس جديدة



دخول مدارس جديدة الخدمة التعليمية بمطروح