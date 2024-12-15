محافظة مطروح تبرز بعيدها القومى إنجازات الخطة الاستثمارية خلال 4 سنوات

مطروح – حسن مشالي

أعلنت محافظة مطروح، مع بداية الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، اليوم الأحد، أبرز الجهود والانجازات التي تم تنفيذها خلال الـ 4 سنوات الماضية، تحت إشراف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من بينها الخطة الاستثمارية للمحافظة.

بلغ إجمالى مشروعات الخطة الاستثمارية، خلال 4 سنوات ماضية، تنفيذ 626 كم طرق، و154 مشروع تحسين بيئة، و98 مشروع تطوير لقطاعات الوحدات المحلية، و78 مشروع فى قطاع المرور والحماية المدنية.

وشهدت خطة العام المالى الحالى 2024/ 2025، تنفيذ 97 مشروعا، بإجمالى تكلفة نحو 598.7 مليون جنيه، فى عدد 7 برامج رئيسية (برنامج التنمية الحضارية والريفية 2 مشروع – برنامج النقل والطرق والمواصلات 37 مشروع – برنامج التنمية الاقتصادية المحلية عدد مشروع واحد - برنامج تحسين البيئة 16 – برنامج الادارة المحلية والدعم الفنى 25 مشروع _ برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية بعدد 15 مشروع – برنامج حياة كريمة المرحلة الثانية ) مع الالتزام بتحقيق الكفاءة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وفقًا للمعايير المحددة من وزاراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية تحقيقًا للصالح العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى المرحلة التمهيدية فى 11 قرية بتنفيذ 103 مشروعات.

ويأتي احتفال مطروح بعيدها القومي، إحياء للذكرى الوطنية 109 لمعركة وادي ماجد، ونضال قبائل مطروح ومشاركتهم قوات الهجانة وحرس الحدود بالجيش المصري، ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، بقيادة البكباشي صالح حرب قائد الجيش المصري بالصحراء الغربية في ذلك الوقت، ورموز وقيادات القبائل البدوية .

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تن الاستعداد لتنظيم احتفالات العيد القومي للمحافظة، بداية من 15 ديسمبر الجاري، وتستمر على مدار باقي الشهر، و تنظيم فعاليات متنوعة واستعراضات وحفلات وأنشطة متعددة، من بينها، افتتاح المشروعات والخدمات، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنظيم حفل زفاف جماعي، وتقديم هدايا عينية وأجهزة منزلية للمشاركين، مهداة من مؤسسات المجتمع المدني ومحافظة مطروح، كما سيتم تنظيم مسابقة وأمسيات الشعر البدوي، واستعراض وسباقات للخيول، بمشاركة فرسان مطروح بالزي البدوي التراثي.

يذكر أن معركة وادى ماجد، التى اندلعت شرارتها يوم 11 ديسمبر، غربى مدينة مرسى مطروح، واستمرت لأيام من الكر والفر، من أشهر معارك المقاومة لأبناء مطروح، واستمرت المقاومة واتسعت فى مناطق مختلفة، حتى أصبحت منطقة الصحراء الغربية من أبرز المناطق المقاومة للاحتلال.

وتكبدت القوات البريطانية خسائر كبيرة فى الأرواح ووقعت بينهم إصابات عدة، إضافة إلى الخسائر فى العتاد والمؤن، كما استشهد عدد من أبناء مطروح، ووقع بعض قادتهم فى الأسر، خلال فترة المقاومة، وهى من أولى الثورات المسلحة ضد المحتل البريطانى، سبقت ثورة 1919، حيث واجه أبناء القبائل فى صحراء مصر الغربية، قوات الجيش الإنجليزى، فى هذه المعركة وتمكنت من قتل قائد قواتهم الجنرال سنو والذي يطلق عليه أبناء مطروح "سناو" على الرغم من كثرة عدد الجنود البريطانيين والسلاح والعتاد الحديث، فى حين كان المصريون يقاتلون بأسلحة بدائية وعلى ظهور خيولهم.