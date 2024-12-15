حالة الطقس غدا الإثنين 16-12-2024 فى القاهرة والمحافظات

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، وفقًا للتحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، غدًا الإثنين، على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن درجات الحرارة تنخفض بقيم تتراوح من (3:2) درجات على شمال البلاد، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحبها نشاط للرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر 2024.

وتتوقع هيئة الأرصاد، نشاط رياح، الثلاثاء المقبل، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.