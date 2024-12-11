بعد وصولها اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 حد الضباب.. هل الشبورة المائية مستمرة؟

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن موعد انتهاء فرص تكون الشبورة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك بعد وصولها حد الضباب، صباح اليوم الأربعاء 11- 12- 2024.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أنه من المتوقع أن تستمر الشبورة المائية معنا، غدًا الخميس، إذ تتكون بشكل كثيف صباحًا، وقد تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، من الساعة 3 صباحًا إلى الساعة 8 صباحًا، وذلك وفقًا للتنويهات الأخيرة الصادرة عن هيئة الأرصاد.

وأشارت الدكتورة منار غانم، في تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما نشهده من استقرار في الأحوال الجوية، ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يحبس الرطوبة في منطقة قريبة من سطح الأرض، والانخفاض التام في درجات الحرارة خلال فترات الليل، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح، وقدوم كتل هوائية بها بعض الرطوبة، جميعها عوامل ساعدت على تكون الشبورة ووصولها حد الضباب، صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.