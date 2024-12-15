حالة الطقس اليوم الأحد 15-12-2024 مائل للبرودة نهارا بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 13

كتبت - مرام محمد

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وقالت إنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت أنه من المتوقع نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12.