طقس مطروح.. أجواء غائمة وطقس مائل للبرودة نهارا ودرجة الحرارة الصغرى 10

مطروح - حسن مشالى

تشهد مناطق محافظة مطروح والساحل الشمالي، أجواء غائمة، مع طقس مائل للبرودة نهاراً، شديد البرودة ليلاً، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 20 مئوية والصغرى 10 درجات، مع تيارات الهواء البارد ونشاط الرياح من حين لآخر واضطراب حالة البحر وارتفاع أمواج البحر.

وتتراجع فرص سقوط الأمطار، على الرغم من انتشار السٌحب الخفيفة التي تحجب أشعة الشمس معظم الأوقات، وتزايد الشعور بالبرد خلال فترة النهار، حيث تشهد البلاد حالة عدم الاستقرار، مع رفع أجهزة المحافظة حالة الاستعداد، للتعامل مع أية نتائج سلبية لحالة الطقس المتقلب.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.