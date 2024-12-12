هيئة الأرصاد تنبه: شبورة مائية واضطراب بالملاحة البحرية الجمعة والسبت

كتبت – مرام محمد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من الجمعة 13 ديسمبر إلى السبت 14 ديسمبر 2024، نشهد شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا، واضطرابًا فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وقالت الهيئة فى تنويهٍ لها، أن خلال يومى الجمعة والسبت، تتكون شبورة مائية، تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن سرعة الرياح تكون (من 50 إلى 65 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 3 إلى 4 متر).

ونبهت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، من اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، يوم غد الجمعة 13-12-2024، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.