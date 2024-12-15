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تكافل وكرامة.. وزارة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة صرف مساعدات البرنامج

الأحد، 15 ديسمبر 2024 08:43 م
تكافل وكرامة.. وزارة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة صرف مساعدات البرنامج وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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شكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، عن شهر ديسمبر المقبل كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعلنت صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر ، بقيمة تبلغ 3 مليار و140 مليون جنيه، وبدأ المستفيدون  الصرف في الساعات الأولي من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد نجحت في إضافة كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، لتحصل على مساعدات الدعم النقدي، لتنهي بذلك قوائم الانتظار في برنامج " تكافل وكرامة"حيث يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً.

 







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وزارة التضامن

تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

موعد صرف تكافل وكرامة

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شروط صرف معاش تكافل وكرامة

الاستعلام عن تكافل وكرامة

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