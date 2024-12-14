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صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 غدا

السبت، 14 ديسمبر 2024 10:26 ص
صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر 2024 غدا تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الأحد صرف الدعم النقدي"تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر 2024 بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية، حيث يستفيد الأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ممن تنطبق عليهم الشروط.

وعلى مدار الفترة الماضية نجحت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية حيث تقدم الوزارة  المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا من خلال برنامج "تكافل وكرامة " بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة وينطبق عليهم شروط الاستحقاق، ويستفيد من تكافل وكرامة ما يقرب من 5.2 مليون أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 







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وزارة التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

شروط تكافل وكرامة

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة

شروط صرف تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024



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