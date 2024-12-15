السفيرة الأمريكية: جهود مشتركة مع مصر لتعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية

كتبت رباب فتحى

استضافت السفيرة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى جارج والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية للشئون التجارية إيمي هولمان مكالمة مع عشرات الشركات الأمريكية بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التجارة والاستثمار الثنائي بين الولايات المتحدة ومصر في قطاع التكنولوجيا الصحية والطبية، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية اليوم.

وقال البيان إن "دعوة الاستثمار المباشر" تُعد الأولى في سلسلة من المكالمات التي ستجريها السفيرة مع كبار المسئولين المصريين لتسليط الضوء على الفرص التجارية الكبيرة للشركات الأمريكية في مصر من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي ستعزز العلاقة الاقتصادية الثنائية. انضم إلى مكالمة اليوم أكثر من 60 رجل أعمال أمريكي، يمثلون شركات الرعاية الصحية والطبية من 27 ولاية وإقليم أمريكي. تقدم هذه الشركات حلول وخدمات رعاية صحية مبتكرة وبأسعار معقولة وبأعلى جودة.

وقالت السفيرة الأمريكية في مصر هيرو مصطفى جارج: "ستزيد "دعوة الاستثمار المباشر" اليوم من التعاون الأمريكي-المصري في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية الحيوي". وأضافت: "هذا هو أحدث مثال على الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر لتعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية، ويأتي بعد الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر، والحوار الاستراتيجي الأمريكي-المصري، ومحادثات اتفاقية إطار التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة ومصر التي جرت هذا الخريف. كل من هذه الأحداث يعزز الشراكة الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر والالتزام المتبادل ببناء اقتصادات قوية ومزدهرة في الولايات المتحدة ومصر، وخلق فرص عمل وفرص تجارية للأجيال القادمة من المصريين والأمريكيين."

وبلغ إجمالي التجارة الثنائية في السلع بين الولايات المتحدة ومصر 6.9 مليار دولار في عام 2023، وتظل مصر أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في إفريقيا حيث تم استثمار 13.7 مليار دولار في عام 2023.

وذكر البيان أن هناك أكثر من ألف شركة مرتبطة بالولايات المتحدة تعمل في مصر اليوم. كما تروج الحكومة الأمريكية للسوق الأمريكية كوجهة استثمارية للشركات المصرية من خلال برنامج SelectUSA. تستمر الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة في النمو وتوفير الازدهار والأمن الاقتصادي لكل من المصريين والأمريكيين. وأكد البيان أن مصر والولايات المتحدة أقوى معًا.