السفيرة الأمريكية بالقاهرة: محطة تنقية المياه بالأقصر رمز للشراكة مع مصر

كتبت رباب فتحي

أكدت السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غازغ أن محطة تنقية المياه بقرية "الهنادي" بالأقصر تُعد أكثر من مجرد مشروع بنية تحتية بل تمثل رمزاً للشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر، وتؤكد التزامنا بتعزيز النمو المستدام والازدهار للشعب المصري.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح سفيرة الولايات المتحدة في مصر ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اللواء مهندس أحمد رمضان اليوم الإثنين محطة مياه الشرب الجديدة بقرية "الهنادي" وخط نقل المياه في الأقصر، التي تم تمويلها من قبل الشعب الأمريكي من خلال وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور المهندس محي الدين أحمد مستشارالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقالت السفيرة غارغ: "عامًا بعد عام، وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، عادت الحكومة الأمريكية لبناء بنية تحتية مائية حيوية على طول نهر النيل، مما أفاد تقريبًا كل المجتمع".

ومن جانبه، قال اللواء المهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إن محطة مياه الشرب الجديدة بقرية الهنادي شرق إسنا، تخدم 10 قري من سكان المنطقة، بدءاً من قرية الدير وحتى قرية الشغب بتعداد سكان 133 ألف نسمة، فيما بلغت تكلفة مشروع محطة مياه الهنادي والخط الناقل 22 مليون دولار أمريكي تم تمويلهم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تحسين الخدمة للمواطنين .

وأضاف أنه تم تصميم مكونات المحطة لتستوعب المرحلة المستقبلية عند سنة الهدف 2060، كما تم تصميم أعمال الخط الناقل ليستوعب كميات المياه المنتجة من المحطة في الوقت الحالي والمستقبلي، لزيادة عدد المستفيدين عند التوسع ليخدم 230 ألف نسمة، فضلا عن الاستفادة من ناتج مياه الغسيل بالمحطة لتقليل الفاقد لاقل من واحد في المائة.

وفي ذات الإطار، ذكرت السفارة الامريكية بالقاهرة أن دعم البنية التحتية للمياه في مصر يعد أحد المكونات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر.

وأضافت أن الولايات المتحدة استثمرت 3.6 مليار دولار على مدى السنوات الـ 45 الماضية لدعم تحديث البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مصر،وساهم هذا الاستثمار في توفير المياه النظيفة والصرف الصحي لأكثر من 25 مليون مصري، مما خلق فوائد دائمة للمجتمعات من الإسكندرية إلى أسوان.

وأوضحت أن محطة معالجة المياه في قرية الهنادي ستوفر مياه نظيفة وخدمات صرف صحي محسنة لأكثر من 130 ألف شخص في 12 مجتمعًا في محافظة الأقصر، مما يعزز الصحة العامة، ويقلل من المخاطر البيئية، ويدعم النمو الاقتصادي المحلي، مضيفة أن المحطة لن تحسن جودة المياه فحسب، بل ستعزز أيضًا التنمية الصناعية والتجارية من خلال ضمان إمداد موثوق بالمياه الآمنة".

ووفقا للسفارة الأمريكية،فقد عززت استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أنظمة المياه والصرف الصحي صحة وسبل عيش ملايين المصريين؛ وتقف محطة قرية الهنادي كدليل على نجاح الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في بناء بنية تحتية مائية مرنة ومستدامة تساهم في أمن المياه في مصر.