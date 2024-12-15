الأمم المتحدة تحذر من تأثير إعصار تشيدو على الملايين بموزامبيق وملاوي وجزر القمر

كتبت: هند المغربي

أكدت الأمم المتحدة أن التوقعات المناخية وفقا لتقارير الأرصاد أنه سيضرب مسار الإعصار المداري تشيدو، اليابسة في موزمبيق كإعصار شديد من الفئة الثالثة خلال هذا الأسبوع لافته الي انه من المتوقع أن يضرب الإعصار مدينة بيمبا، عاصمة مقاطعة كابو ديلجادو، والمقاطعات المجاورة اليوم الأحد

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه ضرب نفس المنطقة قبل بضع سنوات إعصار آخر وأشار العاملين في المجال الإنساني إلى أنه من المتوقع أن يجلب إعصار تشيدو رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة للغاية، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية. ويعيش حوالي 2.7 مليون شخص في المسار المتوقع لإعصار تشيدو، بما في ذلك أكثر من 1.7 مليون شخص في موزمبيق، و440 ألف شخص في ملاوي، ونحو 370 ألف شخص في جزر القمر.

لقد قامت حكومة موزمبيق بتفعيل أنظمة الإنذار المبكر وفتح أماكن الإقامة. ونحن، مع شركائنا في المجال الإنساني، نعمل مع السلطات الوطنية والإقليمية، فضلاً عن وكالات الإغاثة، لتوفير الإمدادات الأساسية مسبقًا. كما أن الفرق على أهبة الاستعداد لإجراء تقييمات الاحتياجات بعد وصول العاصفة. كما نقوم بنشر فرق في ملاوي وجزر القمر لدعم الاستعدادات هناك. وفي موزمبيق، يقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بنشر فرق في المنطقة الآن.