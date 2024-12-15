فرنسا: وفاة 11 شخصا على الأقل جراء إعصار اجتاح أرخبيل مايوت

وكالات

قالت السلطات وخبراء الأرصاد الجوية في فرنسا، الأحد، إن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جراء إعصار قوي اجتاح أرخبيل مايوت الفرنسي، الواقع في المحيط الهندي إلى الشمال من مدغشقر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن الإعصار (تشيدو) اجتاح مايوت الليلة الماضية مصحوباً برياح بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة وألحق أضراراً بمساكن مؤقتة وبمبان حكومية ومستشفى.

وأضافت أن الإعصار هو أقوى عاصفة تجتاح الأرخبيل منذ ما يزيد ع 90 عاماً.

وقالت السلطات إن من الصعب التأكد من عدد القتلى بشكل دقيق بعد الإعصار الذي أثار أيضاً مخاوف بشأن الحصول على إمدادات الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي.

وتبعد مايوت نحو 8000 كيلومتر عن باريس وهي مسافة تستغرق أربعة أيام عبر البحر، والأرخبيل أفقر كثيراً من بقية فرنسا ويعاني من عنف العصابات والاضطرابات الاجتماعية منذ عقود.

وتصاعدت الأزمات في وقت سابق من هذا العام في مايوت بسبب نقص المياه.