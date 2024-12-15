افتتاح معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024 بمشاركة 31 عارضا دوليا

كتب مدحت وهبة - إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية النسخة الجديدة من معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024، حيث يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويُعد أكبر حدث سنوى فى صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، ويعكس تميز وريادة مصر فى هذا المجال على المستوى الإقليمى والدولى ويستمر حتى يوم 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، ويشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولى للمعرض.

كما يتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذى يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجارى وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التى شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًا بعنوان "المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية".