إزالة 30 تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سير العمل فى حملات مواجهة والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع صورها، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود إزالة مخالفات البناء لضبط منظومة العمران.

واطلع محافظ الجيزة، على نتائج الحملات التى أسفرت عن إزالة حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بإجمالى 30 حالة بقرى (وردان، وبهرمس، وبنى سلامة، وكفر حجازي، وأبو غالب، والمنصورية، وبرقاش، وطريق اللبيني، وكومبره، والقبابات، والأقواز، والشوبك، والحرانية، وشبرامنت) فى مراكز منشأة القناطر، وكرداسة، والصف، وأطفيح، والعياط، وأبو النمرس.

وفى مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة حالتين بناحيه وردان على مساحه كليه 93م2 زراعة فى المهد، عباره عن سور ومبنى بالطوب والأسمنت وإزالة مبنى عباره عن حوائط بالطوب والأسمنت على مساحه 60م2 زراعة فى المهد بناحية بهرمس وإزالة أربع حالات بناحية كفر حجازى عبارة عن سور وحوائط ومبنى بالطوب والأسمنت على مساحة كلية 330م2 زراعة فى المهد، كما تم إزالة حوائط حاملة وفك شدة خشبية للدور الأول بعد الأرضى على مساحة 70م2 بناحية غرب الرياح أبو غالب زراعة فى المهد.

وشهدت الحملات إزالة جمالون حديد بناحيه برقاش على مساحه 80م2 زراعة فى المهد وإزالة مبانى بالبلوك الابيض على مساحه 100م2 بناحية جزيرة وردان زراعه فى المهد، بالإضافة إلى إزالة سور بالبلوك الأبيض بناحيه المنصورية زراعه فى المهد على مساحه 250م2.

كما تم إزالة أسوار داخلها غرف على مساحه 109م2 تقريبًا بقريتى الحاجز وبنى سلامة، إلى جانب إزالة ثلاث حالات مبانى وتعديات على الأراضى الزراعية عبارة عن أسوار بالطوب والأسمنت بناحيه برقاش على مساحة كلية 230م2.

وفى مركز أبو النمرس، تم إزالة 5 حالات بناء مخالف شملت إزالة اسوار بالبلوك الأبيض على مساحة 250م2 بقرية شبرامنت وإزالة أعمدة الدور الثانى على مساحة 80م2 بمنطقة الواعر بقرية الحرانية وأسوار من الطوب الأحمر على مساحة 350م2 أمام كوبرى مليش بالمريوطية وإزالة سقف الدور الثانى على مساحة 70م2 ودور مخالف بمساحة 80م2 بالمنطقة خلف الألسن بالحرانية.

وفى مركز كرداسة، تم إزالة أسوار مخالفة بكفر حكيم وإيقاف أعمال جمالون بطريق اللبينى وإزالة أسوار مخالفة بقرية كومبرة ناهيا.

وفى مركز أطفيح، تم تنفيذ إزالة لحالتين تعديات على أراضى أملاك الدولة خارج الحيز العمرانى بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة ( 90 م )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وفى مركز الصف، تم إزالة مخالفات بناء على أراضى أملاك الدولة على مساحة 150م2 بقرية الشوبك الشرقى وإزالة شدة خشبية بقرية الأقواز على مساحة 120م2.

وفى مركز العياط، تم تنفيذ ازالة تعدى على الأراضى الزراعية بنطاق وحدة القطورى على مساحة حوالى 131م2.

إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية



إزالة حالات تعدٍ على أملاك الدولة