إزالة حالتين تعد على أملاك الدولة ورفع 35 طن مخلفات بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملات إزالة مكبرة لإزالة التعديات فى المهد، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.

وأسفرت الحملة بقرية الكيمان عن إزالة حالتى تعدي فى المهد، الأولي بمساحة 25 متر مربع زمام طفنيس عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، والثانية بمساحة 350 متر مربع بزمام قرية الكيمان، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك.

وفى سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة ومداخل القرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 35 طن مخلفات من الطريق العام من موقف الأقاليم حتى كوبري أبو سحلى مرورا بالمسلة وكوبري موقف المطاعنة على جانبى الطريق وبجوار ترعة اصفوت و الطريق الغربي بجوار ترعة الرمادى من كوبري أبو سحلى حتى كوبري نجع الشيخ فضيل القديم مرورا بكوبري شمندى الجديد.

ويستكمل رجال مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى المشروعات ومتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة، وعقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، اجتماع موسع لعمل محضر تضامنى لتنفيذ خطوط وشبكات الطرد الصرف الصحى لقرى جنوب غرب مدينة إسنا، وذلك لإزالة أى معوقات قد تعوق المشروع أثناء التنفيذ خاصة بأن أعمال الحفر سوف تنفذ على الطريق الزراعى الغربى ( اسنا – السباعية ).



إزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة باسنا



جانب من إزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة