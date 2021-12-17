اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 ديسمبر 2021 03:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة حالتين تعد على أملاك الدولة ورفع 35 طن مخلفات بمدينة إسنا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:28 م
إزالة حالتين تعد على أملاك الدولة ورفع 35 طن مخلفات بمدينة إسنا إزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملات إزالة مكبرة لإزالة التعديات فى المهد، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم  لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.

وأسفرت الحملة بقرية الكيمان عن إزالة حالتى تعدي فى المهد، الأولي بمساحة 25 متر مربع زمام طفنيس عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، والثانية بمساحة  350 متر مربع بزمام قرية الكيمان، وتم تحرير المحاضر اللازمة لذلك.

وفى سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة ومداخل القرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 35 طن مخلفات من الطريق العام من موقف الأقاليم حتى كوبري أبو سحلى مرورا بالمسلة وكوبري موقف المطاعنة على جانبى الطريق وبجوار ترعة اصفوت و الطريق الغربي بجوار ترعة الرمادى من كوبري أبو سحلى حتى كوبري نجع الشيخ فضيل القديم مرورا بكوبري شمندى الجديد.

ويستكمل رجال مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل فى المشروعات ومتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة، وعقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، اجتماع موسع لعمل محضر تضامنى لتنفيذ خطوط وشبكات الطرد الصرف الصحى لقرى جنوب غرب مدينة إسنا، وذلك لإزالة أى معوقات قد تعوق المشروع أثناء التنفيذ خاصة بأن أعمال الحفر سوف تنفذ على الطريق الزراعى الغربى ( اسنا – السباعية ).

إزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة باسنا
إزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة باسنا

 

جانب من إزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة
جانب من إزالة حالتين تعدى على أملاك الدولة

 

حملات ازالة التعديات ورفع المخلفات باسنا
حملات ازالة التعديات ورفع المخلفات باسنا

 


الاقصر

حملات ازالة تعديات

مدينة اسنا

اخبار اليوم

تعديات املاك الدولة

اخبار الاقصر

رفع مخلفات بالاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لوحات ومنحوتات بديعة فى معرض الفنون الجميلة بالأقصر خلال يوبيل الكلية الفضى

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 01:09 م

23 ديسمبر.. عودة مهرجان التحطيب لقلب مدينة الأقصر بحضور وزيرة الثقافة

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 12:38 م

ضبط 82 كيلو أسماك ودواجن مجهولة المصدر وربع طن دقيق بلدى بمخبز سياحى بالأقصر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:23 ص

لليوم الرابع.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لشدة الرياح وضعف الرؤية

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:12 ص

حياة كريمة بالأقصر.. اجتماع بإسنا لتنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحى للقرى.. صور

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:09 ص

وكيل أوقاف الأقصر يفتتح مسجد الصن بأرمنت الحيط اليوم

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة