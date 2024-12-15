أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن بالأسواق فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

رصد اليوم السابع أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ115 جنيها وكيلو الرومى البلدى 120جنيها، وكيلو الأرانب بـ120جنيها وكيلو البط البلدى 120 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 80إلى 81 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ140 جنيها، وجوز السمان بـ120 جنيها، وكيلو الوز بـ130 جنيها، والبانيه بـ180جنيها.

وبلغ سعر الطماطم 8 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس من7 إلى 10 جنيهات، والبصل من 15 إلى 20 جنيها، والجزر بدون عروش من 18 إلى 20 جنيها، والخيار بين 18 إلى 20 جنيها.

كما سجل سعر الباذنجان البلدي من 10 إلى 12 جنيها، والباذنجان الرومي من 10 إلى 15جنيها والفلفل الحامي من 10 إلى 12 جنيها، الكوسة من 10 إلى 13جنيها.

وبلغت سعر كرتونة البيض من 153 جنيها، 156 البيض الأحمر ، وكرتونة البيض البلدى 175 جنيها.

وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 60 إلى 75 جنيها، والموز من 20 إلى 25 جنيها، والبرتقال من 10 إلى 15 جنيها، واليوسفى من 15 إلى 20 جنيها، الجوافة من 15 إلى 20 جنيها، المانجو الكيت من 35 إلى 40 جنيها.