اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 06:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

3 طرق للصلوات بالكنائس فى شهر كيهك.. اعرف التفاصيل

السبت، 14 ديسمبر 2024 04:00 ص
3 طرق للصلوات بالكنائس فى شهر كيهك.. اعرف التفاصيل الكنيسة الأرثوذكسية - أرشيفية
كتبت – بتول عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بالتزامن مع صوم الميلاد المجيد، الذى بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 25 نوفمبر، ويستمر لمدة 43 يوما حتى ليلة عيد الميلاد 7 يناير، يأتي شهر كيهك أحد طقوس هذا الصوم والذى يمثل استعدادا لاستقبال ميلاد المسيح، إذ يجرى مدح السيدة مريم العذراء خلال تلك الصلوات.

وكما ذكر موقع الأنبا تكلا هيمانوت أنه تضاف مدائح على المناسبة تربط بين المناسبة والعذراء وما قدمته العذراء لهذا التجسد، وتأتي طرق تسبحة نصف الليل في كيهك كالآتي:

1- طريقة السهر للصباح: وهي الطريقة الأصل فالسهر طول الليل يشير إلى انتظار البشرية وسط ظلمة الخطية تنتظر إشراقة شمس البر، ومع أول شعاع في الفجر يجد السيد المسيح على المذبح.

2- الطريقة اليومية: بمعنى أنه يقسم المدائح الكيهكي على التسبحة اليومية وهدفها هو تعليم الناس جمال التسبحة وهي تتيح فرصة لأكبر عدد من الناس أن يحضروا التسبحة كل حسب ظروفه وإذا أحب الناس التسبحة ليضحوا بالنوم ويصلوا.

3- تقسم مرتين في الأسبوع: بحيث تقسم المدائح والتسبحة على هذين اليومين.

هذا التقسيم حسب ما يلاءم كل كنيسة، فأحيانا تقام سهرة يوم الجمعة حتى الصباح من 10 مساء الخميس حتى 6 صباح الجمعة وهذا يلاءم ظروف بعض الناس الذين يأخذون الأجازة يوم الجمعة، والسهرة الأخرى تقام يوم الأحد من 6 مساء السبت حتى الساعة 11 مساء، أو قرب نصف الليل، وقد تقام مرة واحدة في الأسبوع كما في ليلة الأحد على أن تنتهي بالقداس في باكر الأحد كما هو معتاد في الأديرة.
 







مشاركة

شهر كيهك

الشهر المريمى

السيدة العذراء

صوم الميلاد

ميلاد المسيح

عيد الميلاد المجيد

كيهك

السيد المسيح

الشهور القبطية

السنة القبطية



الموضوعات المتعلقة

غدا بدء كيهك رابع شهور السنة القبطية وأحد طقوس صوم الميلاد.. يمثل استعدادا لاستقبال المسيح وتمدح السيدة العذراء في صلواته.. لقب بـ"الشهر المريمي".. والسهرات أبرز مظاهر احتفال الكنيسة به

الأحد، 08 ديسمبر 2024 07:30 م

الأقباط الأرثوذكس يواصلون صوم الميلاد المجيد حتى 7 يناير.. كاهن كنيسة مارمرقس يوضح برنامج القداسات والعشيات حتى يوم الاحتفال.. دعوات لرئيس الجمهورية والحكومة والدولة.. والكاثوليك يبدؤون 10 ديسمبر لمدة أسبوعين

الخميس، 28 نوفمبر 2024 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة