مدير تعليم الجيزة يجتمع برؤساء كنترولات الشهادة الإعدادية استعدادًا للامتحانات

كتبت - مرام محمد

عقد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة-مدير المديرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء كنترولات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية، لمتابعة الاستعداد للامتحانات والتنبيه على الدقة فى التصحيح ورصد الدرجات.

جاء الاجتماع بناءً على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وشدد، وكيل الوزارة، على الإلتزام بنموذج الإجابة المعتمد وعدم تجاوز أو تغيير أى تعليمات صادرة من الوزارة، ومراجعة كراسات الإجابة أكثر من مرة لضمان حق كل طالب في الحصول على الدرجة المستحقة.

ونبه على منع دخول أي شخص غير مصرح له إلى الكنترولات، مع تشديد الحراسة على جميع المستندات الرسمية ونتائج الطلاب، والتأكيد على التعامل مع البيانات بسرية تامة، ومنع أي محاولات تسريب النتائج أو العبث بها.

وأشار إلى تشكيل لجان مخصصة لمراجعة النتائج قبل إعلانها للتأكد من خلوها من الأخطاء، والتوجيه بتوثيق كل مرحلة من مراحل العمل داخل الكنترولات، لضمان الشفافية وسهولة تتبع أي أخطاء قد تحدث.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو تهاون في العمل، وستُتخذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات تُرصد، مشيرًا إلى تحميل المسؤولية الكاملة لأي تقصير في التصحيح أو رصد الدرجات على رؤساء الكنترولات.

ونبه على توفير بيئة عمل مريحة وهادئة داخل الكنترولات، بما يضمن أداء العاملين لمهامهم بأعلى كفاءة ممكنة، ومتابعة سير العمل بشكل دوري لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

ووجه بضرورة التواصل المستمر مع الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان للتعامل مع أي عقبات أو مشكلات قد تظهر أثناء العمل، مؤكدًا أن تصحيح الامتحانات هو مسؤولية وطنية تتطلب الدقة والحيادية التامة.

حضر الاجتماع سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير التعليم العام، وسحر مصطفى مدير الشئون التنفيذية وياسر مشرف مدير إدارة شئون الطلبة بالمديرية.