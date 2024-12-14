محافظ الأقصر يقرر إنارة معبد الأقصر يوميا من 8 مساء لـ12 صباحا

الأقصر – أحمد مرعى

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإنارة معبد الأقصر يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 صباحا ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، وذلك في إطار دعم وتنشيط القطاع السياحي بمحافظة الأقصر والجهود المبذولة لاستقبال الموسم السياحي بما يتناسب مع مكانة الأقصر العالمية.

جدير بالذكر أنه خلال شهر يوليو 2024، وفور تولي محافظ الأقصر منصبه وبدء جولاته بالمناطق الأثرية، أصدر المحافظ تعليماته بإنارة جبل البر الغربى بالأقصر يوميًا بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى 12 صباحًا، ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة.

فيما واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي تم الإنتهاء من أعمال تزيين كورنيش النيل وميدان ابوالحجاج وساحة أبو الحجاج وميدان المحطة وشارع معبد الكرنك ابتداءً من مبنى الرقابة الإدارية وصولاً حتى إشارة مرحبا وحديقة السلام والحديقة الكائنة أمام بنك مصر برجال ومعدات منطقة وسط، وذلك وسط إشادات كبيرة من أعداد من السائحين الزائرين لمدينة الأقصر.

واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي تم الإنتهاء من أعمال تزيين كورنيش النيل وميدان ابوالحجاج وساحة أبو الحجاج وميدان المحطة وشارع معبد الكرنك ابتداءً من مبنى الرقابة الإدارية وصولاً حتى إشارة مرحبا وحديقة السلام والحديقة الكائنة أمام بنك مصر برجال ومعدات منطقة وسط، وذلك وسط إشادات كبيرة من أعداد من السائحين الزائرين لمدينة الأقصر.