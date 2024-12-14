محافظة الجيزة: تشميع محال مخالفة تسبب إزعاجًا للمواطنين بحى العمرانية

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة جهود منع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.

وفي ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة جهود حي جنوب الجيزة في تنفيذ حملات مسائية مكبرة بقطاع المنيب اسفرت عن إزالة 6 أكشاك مقامة بالمخالفة بالطريق العام غير مرخصة مع رفع 150 حالة إشغال للباعة الجائلين والمحال التجارية والمقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.

وفي حي العمرانية، تم تنظيم حملات شملت مناطق العمرانية الشرقية، وشوارع (السلام، ومدكور، وكفر طهرمس، وأبو حازم، وناصر الثورة، وأحمد لطفي، والأهرام)، أسفرت عن غلق وتشميع مقهي وسايبر للألعاب غير مرخص يسبب إزعاج للمواطنين على مدار اليوم، ورفع 150 حالة إشغال متنوعة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وذلك بمتابعة من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

وفي مركز أطفيح، تم شن حملة مكبرة، أسفرت عن رفع 100 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية من شوارع المدينة مع تسهيل حركة المواطنين.

وفي حي إمبابة، تم تنظيم حملة شملت شوارع العامل الأول والنصر والجيش، أسفرت عن رفع 150 حالة إشغال للباعة الجائلين والمقاهي والمحال.