رفع 196 حالة إشغال طريق وتحرير 52 مخالفة للتعدى على الطريق العام بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، برفع ما يقرب من 196 حالة إشغال طريق، وتحرير 52 مخالفة للتعدي على حرم الطريق العام.

حيث قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، برفع 31 حالة إشغال طريق من عدة مناطق داخل الحي بالإضافة إلى تحرير 14 مخالفة وغلق وتشميع محل تجاري بدون ترخيص.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات ورفع أماكن النباشين وتجار الخردة بنطاق المدينة "مدينة المستقبل".

أما في مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع 158حالة إشغال طريق عبارة عن "تند مخالفة بدون ترخيص، فروشات لبيع الملابس"، بالإضافة إلى تحرير 38 مخالفة وذلك بنطاق شوارع المدينة وقرية الشهيد خيري.

أيضًا تم رفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، حيث تم رفع 7حالات إشغال طريق من نطاق "شارع المطار".

كذلك تم رفع الإشغالات من نطاق مركز ومدينة القصاصين من نطاق شوارع" المعاهدة، الشئون الاجتماعية، المستشفى العسكري" بالإضافة إلى رفع الإشغالات من الطريق العام بنطاق قرى "السلام، المحسمة القديمة".

