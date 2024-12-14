ما رهاب الجراثيم؟ اعرف الأعراض وطرق العلاج

كتب - حسام الشقويرى

رهاب الأوساخ أو "رهاب الجراثيم" هو خوف شديد من الأوساخ والتلوث والجراثيم مثل البكتيريا والفيروسات، فيميل بعض الأشخاص الذين يعانون من هذا الرهاب إلى تجنب ملامسة الأوساخ أو أي شيء يعتقدون أنه ملوث، فيمكن أن يؤدي ملامسة هذه المواد إلى شعورهم بالضيق والقلق الشديدين. قد يذهب الأشخاص الذين يعيشون بهذه الحالة إلى أقصى الحدود لتجنب الجراثيم، مما قد يقلل غالبًا من جودة حياتهم، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

الأعراض

يحرص العديد من الأشخاص على نظافتهم الشخصية وتعرضهم للجراثيم، ومع ذلك، قد يظهر الأشخاص المصابون برهاب الجراثيم السلوكيات التالية:

الاهتمام بالنظافة

الإفراط في استخدام منتجات التنظيف والمطهرات

غسل اليدين مرارا وتكرارا

تجنب الأماكن والأشياء التي يعتقدون أنها ملوثة

الحد من الخروج إلى الأماكن المزدحمة بسبب الخوف من التعرض للجراثيم

نظرًا لأن رهاب الميزوبولوجيا يرتبط أيضًا باضطراب القلق، فقد يسبب أعراض القلق أو الذعر، والتي يمكن أن تتجلى على النحو التالي:

خفقان القلب

التعرق

اهتزاز

الأرق

صعوبة في التركيز أو الشعور بالخطر الوشيك

ويرتبط الخوف من الموت أحيانًا أيضًا باضطراب الوسواس القهري (OCD)، ولكن هذا الخوف يمكن أن يحدث أيضًا لدى الأشخاص غير المصابين باضطراب الوسواس القهري.

وغالبًا ما تكون سمات الهوس والإكراه موجودة لدى الأشخاص المصابين برهاب الجراثيم واضطراب الوسواس القهري. قد تكون لديهم أفكار مستمرة لا يمكن السيطرة عليها حول الجراثيم وقد ينغمسون غالبًا في أفعال أو طقوس متكررة، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، كشكل من أشكال الراحة أو آلية التكيف.

الأسباب

وجود تاريخ عائلي للإصابة

التعرض لتجربة مؤلمة تتعلق بالجراثيم (على سبيل المثال، فقدان أحد الأحباء بسبب مرض بكتيري)

الشعور بفرط النشاط في اللوزة (الجزء من الدماغ الذي يتحكم في العواطف)

الوعي بالمزيد من الأمراض والجراثيم ومسببات الأمراض التي يمكن أن تؤثر على صحتك

العيش مع حالات الصحة العقلية الأخرى مثل اضطراب الوسواس القهري والاكتئاب والقلق

العلاج

العلاج بالتعرض: يتضمن تعريضك لمخاوفك، مما يسمح لك بمواجهتها وتعلم كيفية فصل مشاعرك عنها. يعد هذا العلاج أحد أكثر العلاجات فعالية لرهاب معين ويستخدم تقنيات مثل الواقع الافتراضي أو الصور أو التعرض في الحياة الواقعية.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): يساعدك على تحديد أنماط التفكير السلبية أو الضارة التي قد تؤدي إلى تفاقم رهابك ويعلمك كيفية استبدالها بأفكار إيجابية.

قد يرغب بعض الأشخاص في البحث عن علاج لخوفهم. ومع ذلك، لا تعد الأدوية خيارات علاج شائعة لرهاب معين، حيث تظهر الدراسات أنها قد لا تكون فعالة. ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن حاصرات بيتا والبنزوديازيبينات قد تساعد في تقليل القلق أو الضيق عند تناولها بالتزامن مع العلاج.

كيفية منع الخوف من الأشياء

مارس الرعاية الذاتية

حاول ممارسة تمارين التنفس العميق

احصل على قسط كاف من النوم

إدارة التوتر من خلال الهوايات التي تستمتع بها، أو ممارسة اليوجا، أو كتابة اليوميات، أو التأمل