كندا: إدارة ترامب القادمة قومية اقتصادية لتثبيط الاستثمار خارج حدود أمريكا

أ ش أ

قالت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، الجمعة، إن الولايات المتحدة، مع تولي دونالد ترامب منصب الرئيس، لديها استراتيجية مفتوحة لخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي في البلدان الأخرى؛ لتثبيط الاستثمار خارج حدود الولايات المتحدة.

وأضافت فريلاند - في تصريح صحفي اليوم - أن إدارة ترامب القادمة قومية اقتصادية، وأن أوتاوا واقعية في الاعتراف بأن هذا هي الحال.

وأشارت إلى أن هناك معركة عالمية من أجل رأس المال والاستثمار والوظائف التي يجلبونها، ويجب على كندا أن تكون حازمة في القتال من أجل رأس المال.

ووعدت فريلاند بتوضيح هذه التعليقات في البيان الاقتصادي للحكومة خلال الخريف، والذي من المقرر أن يصدر يوم الاثنين المقبل.

وتعمل الحكومات الفيدرالية والإقليمية في كندا على تحديد كيفية التعامل مع تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع الواردات من كندا عندما يتولى منصبه في يناير.

وقال رئيس حكومة إقليم أونتاريو دوج فورد في وقت سابق من هذا الأسبوع إن أوتاوا تستعد لتعريفات انتقامية وهدد بتقييد صادرات الكهرباء من أونتاريو.