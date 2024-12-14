طرح بيض المائدة في سوق اليوم الواحد بمدينة نصر بسعر 145 جنيها للطبق.. تفاصيل

كتب مدحت وهبة

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر، وطرح بيض المائدة بسعر 145 جنيها للطبق بدلا من 150 جنيها، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية كل السلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى من 20 إلى 30 %.

ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في أطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المحافظات المختلفة حيث يوفر سوق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.