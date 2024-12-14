اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 01:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

طرح بيض المائدة في سوق اليوم الواحد بمدينة نصر بسعر 145 جنيها للطبق.. تفاصيل

السبت، 14 ديسمبر 2024 01:00 م
طرح بيض المائدة في سوق اليوم الواحد بمدينة نصر بسعر 145 جنيها للطبق.. تفاصيل طرح بيض المائدة بسعر 145 جنيها
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلع الغذائية ومنتجات الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر، وطرح بيض المائدة بسعر 145 جنيها للطبق بدلا من 150 جنيها، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية كل السلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى من 20 إلى 30 %.

ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في أطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المحافظات المختلفة حيث  يوفر سوق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.







مشاركة

وزارة التموين

سوق اليوم الواحد

أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد

سعر بيض المائدة بسوق اليوم الواحد

افتتاح سوق اليوم الواحد

سعر اللحوم بسوق اليوم الواحد

سعر الأرز بسوق اليوم الواحد

اسواث اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد في القاهرة

سوق اليوم الواحد في الجيزة

سوق اليوم الواحد بالمحافظات



الموضوعات المتعلقة

للأسبوع الثالث على التوالى.. انتظام عمل سوق اليوم الواحد بإمبابة.. اللحوم بـ275 والسكر بـ30 جنيهًا وتخفيضات على البقوليات والخضار وزيت الطعام.. ومحافظ الجيزة: التوسع فى الأسواق لتغطية العديد من قطاعات المحافظة

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 04:15 م

قائمة أسعار الخضراوات والفواكه بسوق اليوم الواحد فى العمرانية

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 12:31 م

سوق اليوم الواحد بالعمرانية يطرح بيض المائدة بـ145 جنيهًا

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:32 ص

وزارة التموين : افتتاح سوق اليوم الواحد بالعمرانية.. صور.

الإثنين، 09 ديسمبر 2024 10:09 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة