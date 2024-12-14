ساعته وتاريخه.. تعرف على السمات النفسية الشخصيات المغرورة النرجسية المرضية

كتبت مروة محمود الياس

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه والتي تحمل اسم فنان دكتور والتي يتم عرضها على قناة dmc ومنصة watch it، كشف محمد شاهين الذى يطلق على نفسه الدكتور حقيقته إلى الفتاة نهلة، وتجسد دورها مريم نشأت التى اصطحبها معه إلى الشقة التي يريد سرقتها والمملوكة لكابتن طيار فاروق الشاذلي.

وأخبر الدكتور (محمد شاهين) الفتاة بأنه حرامي يسرق الشقق والعقارات التي يتركها أصحابها لسنوات، من أجل السفر أو الهجرة، وبعد كشف أمره يطلب من نهلة مساعدته في سرقة التماثيل والمجوهرات الموجودة الشقة التي تشبه المتحف لامتلائها بالتحف والأنتيكات واللوحات القيمة.

الشخصيات النرجسية المغرورة، النرجسية في حد ذاتها هو اضطراب صحة عقلية وهو أكثر من مجرد الغرور والغطرسة والأنانية، هذا الاضطراب يعاني صاحبه من حاجة مفرطة لإبهار الآخرين وإظهار شخصيته مهووس بشخصيته وجماله ومظهره الجسدي ومهارات الفنية وقدراته الرياضية وثروته ونجاحه، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفلاند كلينك الطبي.

وأوضح التقرير أن هذا الاضطراب يعتبر اضطرابا شائعا بعض الشيء، منها النرجسي الظاهر والنرجسي الخفي، من الأعراض الظاهرة التي يمكن أن تكشف لك الشخصيات النرجسية والمغرورة:

المبالغة الحادة في الإنجازات

المبالغة في تقدير النفس وإلزام النفس بمعايير عالية للغاية

تخيل متكرر حول استحقاقه للكثير من الأشياء منها الذكاء والجمال والقوة والنجاح والحب وتحقيق الذات

يؤمن أنه مميز وفريد ومتفوق دائما

يحتاج دوما إلى الإعجاب من الآخرين

يعاني من مشكلات في إحترام الذات والشك الذاتي والنقد الذاتي

يتوقع دوما معاملة ايجابية حادة

يستغل الآخرين ويحاول تكوين صداقات وعلاقات دائما لتعزيز هذا الإستغلال ليشعر معها بالاحترام

النرجسي لا يتعاطف مع أحد وليست لديه هذه المشاعر

سلوك استعلائي في بعض الحالات ويتصرف بتكبر وأنانية

يخاف من إظهار مشاعر الضعف أو يتحسس وبشدة من النقد والرفض من الآخرين

يتظاهر بالتواضع لإخفاء مشاعره الحقيقية



تتم علاج هذه الشخصيات من خلال الخضوع للعلاج النفسي والعلاج السلوكي المعرفي من خلال الجلسات الجماعية والعلاج العائلي أيضا في بعض الحالات.