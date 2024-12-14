ساعته وتاريخه.. اضطراب الإقناء أو الاكتناز للأشياء القيمة أعراضه وعلاجه

كتبت مروة محمود الياس

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه التي تحمل اسم فنان دكتور ويتم عرضها على قناة dmc ومنصة watch it، كشف محمد شاهين الذى يطلق على نفسه الدكتور حقيقته إلى الفتاة نهلة، وتجسد دورها مريم نشأت التى اصطحبها معه إلى الشقة التي يريد سرقتها والمملوكة لكابتن طيار فاروق الشاذلي.

وأخبر الدكتور (محمد شاهين) الفتاة بأنه حرامي يسرق الشقق والعقارات التي يتركها أصحابها لسنوات، من أجل السفر أو الهجرة، وبعد كشف أمره يطلب من نهلة مساعدته في سرقة التماثيل والمجوهرات الموجودة بالشقة التي تشبه المتحف لامتلائها بالتحف والأنتيكات واللوحات القيمة.

هوس أو اضطراب الإكتناز أو الاقتناء هي حالة صحية نفسية يعاني أصحابها من الرغبة الملحة في ادخار الأشياء والأموال والعملات والأشياء القديمة أو الملابس، أو كل ما يمكن اقتناؤه بكم هائل ومضطرب.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع كليف لاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هذا الهوس بالاقتناء أو الاكتناز سواء الصحف أو المجلات أو الأشياء الثمينة أو الأدوات المنزلية أو حتى الحيوانات هو ما يحدث في الحياة فوضى كبيرة، ويعد هذا الاضطراب أحد أهم اضطرابات القلق واضطرابات الوسواس القهري أيضًا، فهو جزء من هذه الاضطرابات فضلاً عن أنه يصنف كحالة صحية عقلية، غالبًا ما يبدأ هذا الاضطراب من فترة المراهقة ثم يزداد مع التقدم في العمر.

أبرز أعراضه تتمثل في عدم قدرة الشخص على التخلص من ممتلكاته مهما كان الثمن الشعور بالتوتر والقلق الحاد وعدم الثقة فى الآخرين عند محاولتهم تقليل الأشياء المكتنزة، والعزلة الشديدة والعيش مع الأشياء التي اقتناها، ولهؤلاء سمات شخصية منها التشتت الشديد الفوضى العارمة السعي إلى الكمال التردد الحاد، وقد يرتبط هذا الاضطراب أيضًا مع اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط واضطرابات الشخصية الوسواسية واضطرابات الاكتئاب، وقد يرتبط أيضًا بإصابات الدماغ واضطرابات التعاطي.

ويتم علاج هذا الاضطراب من خلال العلاج السلوكي المعرفي والعلاج بالكلام مع الطبيب النفسي المختص بالصحة العقلية، ويعلم هؤلاء كيفية إدارة القلق والتخلص منه وتقليل حدة الاكتناز من خلال فهم سبب هذا الاكتناز والوقاية منه.