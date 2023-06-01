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الأيام البيض بشهر ذى القعدة.. دار الإفتاء توضح موعدها وأصل التسمية

الخميس، 01 يونيو 2023 12:26 م
الأيام البيض بشهر ذى القعدة.. دار الإفتاء توضح موعدها وأصل التسمية دار الافتاء المصرية -أرشيفية
كتب لؤى على

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نوهت دار الإفتاء بالحرص على صيام الأيام الثلاثة البيض من شهر ذى القعدة ، وهى الجمعة 13 ذى القعدة الموافق 2 يونيو، السبت 14 ذى القعدة الموافق 3 يونيو ، الأحد 15 ذى القعدة الموافق 4 يونيو.
 
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أوضحت دار الإفتاء أصل تسمية الأيام البيض بهذا الاسم، الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.
 
الأيام البيض
سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

دار الافتاء

صيام الايام البيض

الايام البيض

الصيام

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