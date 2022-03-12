دار الإفتاء توضح صيام الأيام البيض لشهر شعبان.. تعرف عليها

كتب ـ لؤى على

نوهت دار الإفتاء بالحرص على صيام الأيام الثلاثة البيض من شهر شعبان، وهى الأربعاء 13 شعبان الموافق 16 مارس، الخميس 14 شعبان الموافق 17 مارس، الجمعة 15 شعبان الموافق 18 مارس.

أوضحت دار الإفتاء أصل تسمية الأيام البيض بهذا الاسم، الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.