اليوم السابع
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السبت، 12 مارس 2022 12:12 م
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دار الإفتاء توضح صيام الأيام البيض لشهر شعبان.. تعرف عليها

السبت، 12 مارس 2022 12:12 م
دار الإفتاء توضح صيام الأيام البيض لشهر شعبان.. تعرف عليها دار الإفتاء المصرية
كتب ـ لؤى على

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نوهت دار الإفتاء بالحرص على صيام الأيام الثلاثة البيض من شهر شعبان، وهى الأربعاء 13 شعبان الموافق 16 مارس، الخميس 14 شعبان الموافق 17 مارس، الجمعة 15 شعبان الموافق 18 مارس.
 
أوضحت دار الإفتاء أصل تسمية الأيام البيض بهذا الاسم، الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي.
 

الأيام البيض

سُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري".

 
 

صيام الايام البيض

الايام البيض

شهر شعبان

الايام البيض شهر شعبان

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