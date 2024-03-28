حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة.. كل ما تريد معرفته عن الأعراض والوقاية

كتبت فاطمة خليل

تخطط وزارة الصحة والسكان لحملة قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية خلال الأيام القادمة ووجه قطاع الطب الوقائى خطابات إلى مديريات الشئون الصحية بافادة القطاع بأعداد الأطفال المستهدفة بكل فئة عمرية، فى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن مرض الحصبة الأعراض وطرق الوقاية، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

الحصبة مرض فيروسي يسبب الحمى والطفح الجلدي، وهو مرض شديد العدوى وينتشر عبر الهواء عندما يتحدث الشخص المصاب بالحصبة أو يسعل أو يعطس. لا يوجد علاج طبي للحصبة، عليك أن تترك الفيروس يأخذ مجراه أفضل حماية ضد الحصبة هي الحصول على لقاح الحصبة.

هل ما زال أي شخص يصاب بالحصبة؟

يمكن لأي شخص لم يحصل على التطعيم ضد الحصبة أن يصاب بالحصبة قبل توفر لقاح الحصبة، أصيب الجميع تقريبًا بالحصبة عندما كانوا أطفالًا إذا كنت مصابًا بالحصبة أو تم تطعيمك ضدها، فمن المحتمل أن تكون محصنًا ضدها.

أعراض الحصبة

تظهر أعراض الحصبة عادةً بعد حوالي ثمانية إلى 12 يومًا من تعرضك لشخص مصاب بالحصبة. ولكن كانت هناك أوقات يستغرق فيها ظهور الأعراض ما يصل إلى 21 يومًا بعد التعرض.

تشمل أعراض الحصبة الأكثر شيوعًا ما يلي:

-حمى شديدة.

-التعب.

-سعال.

-عيون حمراء أو محتقنة بالدم.

-سيلان الأنف.

وبعد أيام قليلة من بدء هذه الأعراض، ستصاب بطفح جلدي أحمر اللون ينتشر من وجهك إلى بقية جسمك. يستمر الطفح الجلدي نفسه حوالي سبعة إلى 10 أيام.

قد تشمل أعراض الحصبة الأخرى ما يلي:

-التهاب في الحلق.

-بقع بيضاء في فمك.

-ألم عضلي.

-حساسية للضوء.

كيف يبدو طفح الحصبة؟

يبدأ الطفح الجلدي على شكل بقع حمراء مسطحة على وجهك ثم يتحرك للأسفل ليغطي جسمك بالكامل. ثم قد تظهر بقع بيضاء صغيرة مرتفعة فوق الطفح الجلدي الأحمر. قد تتجمع البقع معًا مع نزول الطفح الجلدي إلى جسمك.

هل يمكنك الوقاية من الحصبة؟

نعم، التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من الحصبة. إذا تلقيت لقاح الحصبة، فستكون محصنًا ومن غير المرجح أن تصاب بالفيروس على الإطلاق. لقاح الحصبة فعال للغاية في الوقاية من الحصبة.

هناك نوعان من اللقاحات (التي تُعطى على شكل حقن) تحمي من الحصبة:

-لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR).

-لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والحماق (MMRV). (جزء الحماق من اللقاح هو لقاح جدري الماء).