حالة الطقس اليوم السبت بمحافظة كفر الشيخ.. انطلاق رحلات الصيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، طقس غائم جزئي ومعتدل الحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، ورياح معتدلة؛ حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتبلغ درجة الحرارة 22 درجة مئوية، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 12 درجة، وتبلغ نسبة الرطوبة 60 %، وسرعة الرياح 10 كيلومترات في الساعة.

وتشهد المحافظة اليوم السبت، استقرار سرعة الرياح وهدوء أمواج البحر المتوسط على امتداد الشواطئ بالمحافظة وهو ما يؤدي إلى مواصلة رحلات الصيد الخارجية في مياه البحر المتوسط، والداخلية في بحيرة البرلس، ونهر النيل والمزارع السمكية، مع تكاثر السحب بالمناطق الشمالية وانعدام فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم، وانطلقت أكثر من 600 مركب صيد، عقب تزويدها بالثلوج والوقود في رحلات صيد عبر البحر المتوسط.

وكان اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد للتدخل السريع في حال حدوث أي تقلبات جوية طارئة أو هطول أي أمطار على مدن وقرى المحافظة، لسرعة شفط المياه الناتجة عنها وتسيير حركة السيارات والمركبات والمواطنين، وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم في حالة هطول الأمطار، أو الرياح الشديدة، والاستعداد لأي حالات طارئة.