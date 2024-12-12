اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2024 07:03 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مواد الشهادة الإعدادية غير المضافة للمجموع وموعد امتحانها بالترم الأول

الخميس، 12 ديسمبر 2024 05:30 ص
مواد الشهادة الإعدادية غير المضافة للمجموع وموعد امتحانها بالترم الأول طلاب الشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين - محمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عقد تقييمات للطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع قبل تقييمهم فى امتحانات المواد الدراسية الأساسية، مشيرة إلى أن المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصف الثالث الإعدادى تشمل: التربية الدينية ومخصص لها 40 والتربية الفنية مخصص لها 20 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهى 23 من نفس الشهر، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.







مشاركة

وزارة التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية

شكل أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية 2024

المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الشهادة الإعدادية

موعد عقد اختبارات المواد غير المضافة للمجموع بالصف الثالث الاعدادى



الموضوعات المتعلقة

يهم طلاب ثالثة إعدادى.. تأكد من بياناتك قبل طباعة استمارة الشهادة الإعدادية

الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:57 م

وزارة التعليم تشدد على عقد امتحانات آمنة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.. وتؤكد: تطبيق قانون مكافحة الغش على من يُخل بأعمال الاختبارات.. والأسئلة ستكون موزعة على جزئيات منهج الترم الأول بأكمله

الجمعة، 06 ديسمبر 2024 08:00 ص

الأوراق المطلوبة لاستمارة الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسي الحالى

الخميس، 28 نوفمبر 2024 10:00 ص

امتحانات الترم.. تكليف رؤساء اللجان من خارج الإدارات باختبارات ثالثة إعدادى

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 12:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة