اليوم السابع
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السبت، 14 ديسمبر 2024 02:36 م
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تخرج أول دفعة من طلاب هندسة الإسكندرية الملتحقين باتفاقية جامعة لويفيل الأمريكية

السبت، 14 ديسمبر 2024 01:47 م
تخرج أول دفعة من طلاب هندسة الإسكندرية الملتحقين باتفاقية جامعة لويفيل الأمريكية دفعة طلاب هندسة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب الدفعة الأولى من كلية الهندسة الملتحقين بإتفاقية 2+2 بالتعاون مع جامعة لويفيل الأمريكية، بمناسبة تخرجهم وحصولهم على درجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية وجامعة لويفيل الأمريكية.

يذكر أن الإتفاقية الموقعة بين الجانبين تتيح لطلبة كلية الهندسة القبول ببرنامج الدرجة المزدوجة مع جامعة لويفيل الأمريكية فى برنامجى " الهندسة الحيوية" و"علوم وهندسة الحاسب"، وبموجب هذه الاتفاقية، يدرس الطالب أول سنتين في جامعة الاسكندرية ويدرس السنتين التاليتين في جامعة لويفيل ويحصل بعدها على درجة البكالوريوس من جامعة لويفل بالإضافة إلى درجة البكالوريوس من جامعة الاسكندرية.


 







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