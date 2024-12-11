جامعة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "متحدون ضد الفساد"

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان "متحدون ضد الفساد"، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك بالقاعة الكبرى بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والسادة عمداء ووكلاء وأمناء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية والإداريين بالجامعة والطلاب.

وفى كلمته رحب الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، بأعضاء هيئة الرقابة الإدارية فى رحاب جامعة الإسكندرية، مشيداً بالدور الفعّال الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية لمنع ومكافحة الفساد والحد من مخاطره، مؤكداً أن ما أنجزته الدولة المصرية في مجال مكافحة الفساد يعد نقلة نوعية لم تكن لتتم دون وجود هذا المناخ الذي هيأته القيادة السياسية الرشيدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية لم تكن لتنفصل عن رؤية الدولة المصرية وعن مشكلات المجتمع المصري، والتي من أهمها مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، مؤكداً أن الجامعة تلتزم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لنشر قيم النزاهة والشفافية لتحقيق إدارة فعالة وشفافة مما يسهم فى تعزيز دور الجامعة فى التعليم العالى والبحث العلمى وخدمة المجتمع، كما لفت إلى المشاريع والأنشطة التى تبنتها الجامعة ضمن خطتها الإستراتيجية لتدويل التعليم العالى وتحسين جودة التعليم بجامعة الإسكندرية، وخطة الجامعة للتحول الرقمى وميكنة كافة الإدارات واستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة لتحسين الكفاءة والقضاء علي الفساد من منابعه.

وأشار الى أن الجامعة تحرص علي إشراك كوادرها في الدورات التدريبية والأنشطة التي تنظمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لرفع كفاءة الإداريين بها، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد أيضا إشراك أعضاء هيئة التدريس فى هذه الدورات.

فيما قدم رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية الشكر لإدارة جامعة الإسكندرية لإستضافة تلك الندوة في رحاب جامعة الإسكندرية والتي تعد أحد أهم محراب العلم في مصر، حيث تأتي الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد في التاسع من ديسمبر من كل عام،.

كما استعرض خلال الندوة المفاهيم الأساسية للفساد، والتعريف بصلاحيات عضو هيئة الرقابة الإدارية، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتعريف بأبرز الأجهزة الرقابية بالدولة المصرية، والقضايا القومية المعاصرة، ونشأة الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد وأثره على التنمية الشاملة وحقوق الإنسان ، ودور الحوكمة ومكافحة الفساد وآثارهما في دعم جهود التنمية الشاملة بالدولة المصرية، موضحاً دور هيئة الرقابة الإدارية في محاربة الفساد ومنعه، وأبرز الممارسات الناجحة التي حققتها، فضلاً عن الإتفاقيات الدولية والإقليمية التى عقدتها الهيئة في مجال مكافحة الفساد مع الأجهزة المناظرة من مختلف دول العالم.