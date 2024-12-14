الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية

أ ش أ

دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الاضطرابات السياسية التي تشهدها كوريا الجنوبية، عقب تمرير الجمعية الوطنية (البرلمان) في وقت سابق اليوم السبت مقترحا لعزل الرئيس "يون سوك يول" على خلفية الأزمة التي تشهدها البلاد منذ إعلانه الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر، وتراجعه عنها في وقت لاحق.

وأكد الاتحاد - في بيان صادر عن المُتحدثة باسمه أنيتا هيبر - أهمية التوصل إلى حل سريع ومنظم للأزمة السياسية الحالية تماشيًا مع الدستور الكوري.

وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت، في وقت سابق اليوم، لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه الذي حظي بدعم 204 نواب من أصل 300 نائب بالجمعية الوطنية مقابل معارضة 85 نائبا.

وتشهد كوريا الجنوبية منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس "يون سوك يول" حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير من رفض الجمعية الوطنية لها