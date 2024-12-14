رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتعهد بالحفاظ على استقرار شؤون البلاد

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تعهد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو، ببذل قصارى جهد للحفاظ على استقرار شؤون البلاد؛ وذلك عقب تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح مقترح عزل الرئيس يون سوك يول.



وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /السبت/ أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي سيعقد في وقت لاحق اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء في مجمع الحكومة بالعاصمة (سول) مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سيكون اجتماع هان الأول منذ توليه مهام الرئيس بالإنابة في أعقاب التصويت لصالح عزل الرئيس يون وتعليق أدائه مهام هذا المنصب.



كانت الجمعية الوطنية قد صوتت، في وقت سابق اليوم، لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه، عقب مرور 11 يوما على إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.

وعقب تمرير مقترح العزل، الذي أيده 204 نواب من أصل 300 نائب بالجمعية الوطنية مقابل معارضة 85 نائبا، فمن المنتظر أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أم ستعزله.



وشهدت كوريا الجنوبية منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.