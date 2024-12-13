برلمان كوريا الجنوبية يمرر مقترحين لعزل وزير العدل ورئيس الشرطة

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مررت الجمعية الوطنية فى كوريا الجنوبية (البرلمان) التى تسيطر عليها المعارضة، مقترحين لعزل وزير العدل ورئيس الشرطة الوطنية لدورهما فى فرض الرئيس يون سيوك-يول، للأحكام العرفية الأسبوع الماضى.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه تم تمرير مقترح عزل وزير العدل بارك سونج-جيه بأغلبية 195 صوتًا مقابل 100، بينما مرر مقترح عزل رئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو بأغلبية 202 صوت مقابل 88 خلال جلسة عامة للبرلمان. ومع تمرير المقترحين، سيتم تعليق مهامهما حتى تحكم المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزلهما.



وخلال الجلسة، أقرت الجمعية مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق فيما إذا كان الرئيس الكورى الجنوبى قد قام بتمرد وانتهاكات أخرى بسبب إعلانه القصير الأجل للأحكام العرفية، بأغلبية 195 صوتًا مقابل 86 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت.



كما أقر البرلمان مشروع قانون آخر قادته المعارضة يقضى بتكليف مستشار خاص بالتحقيق فى ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى كيم كيون-هي، وهما تورطها المزعوم فى مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل فى ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي.



وتعد هذه النسخة الرابعة من مشروع القانون الذى يستهدف السيدة الأولى بعد اقتراح مشروع قانون مماثل نقضه يون الشهر الماضي، ثم تم إلغاؤه فى إعادة التصويت يوم السبت الماضي. حيث جاء التصويت أقل بفارق صوتين فقط من 200 صوت ضرورية ليتجاوز حق النقض فى الجمعية المكونة من 300 مقعد.



وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم الحزب الديمقراطى المعارض الرئيسى مقترحًا جديدًا لعزل يون فى وقت لاحق من اليوم ويعرضه على الجلسة العامة.. ويهدف الحزب إلى طرحه للتصويت خلال جلسة عامة برلمانية قادمة يوم السبت. وبموجب القانون، يتعين طرح مقترح العزل للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد عرضه على جلسة عامة.



وبجانب مشروع قانون تحقيق المستشار الخاص ضد يون سيوك، أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون بقيادة المعارضة يدعو إلى تعيين مستشار خاص "دائم" للتحقيق فى فرض الرئيس للأحكام العرفية.



وخلافا لتحقيق المستشار الخاص العادي، لا يستطيع الرئيس الكورى الجنوبى ممارسة حق النقض ضد مشروع قانون يقضى بتعيين مستشار خاص دائم، رغم أنه يستطيع تأخير تعيين المستشار نفسه.