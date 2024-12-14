اليوم السابع
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2024 10:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إجازة نصف العام الدراسى .. 23 يناير آخر يوم بامتحان الترم و25 بدء الإجازة

السبت، 14 ديسمبر 2024 10:21 ص
إجازة نصف العام الدراسى .. 23 يناير آخر يوم بامتحان الترم و25 بدء الإجازة طلاب المداراس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس 2025، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 23 يناير المقبل آخر يوم بـ امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسى 25 يناير 2025، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل صف دراسى تبدأ إجازة نصف العام له بعد انتهاء موعد الامتحان وفق الجداول التى تعلنها المديريات التعليمية والإدارات.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بعدم عقد امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين، مشددة على مراعاة عدم عقد امتحانات أثناء وضع الجداول أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025، على أن تبدأ الاختبارات من 11 يناير حتى 23 حسب جدول امتحان كل صف دراسى سواء فى صفوف النقل أو الشهادة الإعدادية، كما وجهت الوزارة بتقييم الطلاب فى المواد غير المضافة للمجموع والأنشطة ومواد المستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات قبل امتحانات الطلاب فى المواد الدراسية الأساسية اى قبل 11 يناير.







مشاركة

وزارة التربية والتعليم

امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

سرية امتحانات الفصل الدراسي الأول

سرية الأسئلة بامتحانات الفصل الدراسي الأول

صياغة اسئلة اختبار الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

متى تبدأ إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس

طلاب المدارس

إجازة نصف العام الدراسى 2025

إجازة نصف العام

وزارة التربية والتعليم

التعليم الفنى

امتحانات الفصل الدراسى الأول 2025



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة