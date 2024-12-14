اليوم السابع
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السبت، 14 ديسمبر 2024 12:11 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14-12-2024 بمنافذ التموين

السبت، 14 ديسمبر 2024 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14-12-2024 بمنافذ التموين الخضراوات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت 14ديسمبر 2024 على زيادة ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية..

الطماطم  8 جنيهات.
البصل الاحمر 15 جنيها.
البص الأبيض 20
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ10 جنيهات .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ16.5 جنيه.
- بطاطا 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 40جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- البسلة 35 جنيها-
الموز البلدي بـ 25 جنيها.







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التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

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البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

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