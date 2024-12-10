اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بمنافذ التموين

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 11:26 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بمنافذ التموين الخضراوات ، ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين  والتجارة الداخلية اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2024 منتجات الخضراوات والفاكهة  بمنافذ المجمعات الاستهلاكية  وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية
الطماطم  8 جنيهات.
البصل الاحمر 15 جنيها.
البص الأبيض 20
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ13 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ16.5 جنيه.
- بطاطا 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 35 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- البسلة 35 جنيها-
الموز البلدي بـ 25 جنيها.

 







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وزارة التموين

أسعار البصل اليوم

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البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

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أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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