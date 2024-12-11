اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 بمنافذ التموين

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 بمنافذ التموين خضروات
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا
الطماطم  8 جنيهات.
البصل الاحمر 15 جنيها.
البص الأبيض 20 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ13 جنيها .
‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ16.5 جنيه.
- بطاطا 11 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 15 جنيها.
- الكوسة بـ 20 جنيها .
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها .
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.
- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .
- الليمون بـ 35 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.
- البسلة 35 جنيها.
الموز البلدي بـ 25 جنيها.







مشاركة

التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة