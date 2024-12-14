أسعار الخضراوات فى أسواق الشرقية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد أسواق الخضار محافظة الشرقية ومراكزها اليوم السبت 14/12/2024 استقرارا في أسعار بيع الخضراوات.

وفي جولة داخل أسواق المحافظة رصد "اليوم السابع" أسعار بعض الخضراوات بأسواق محافظة الشرقية، حيث سجل سعر كيلو الطماطم اليوم في الأسواق 10 جنيهات للكيلو.

البطاطس 15 جنيها للكيلو

والبصل بـ15 جنيها للكيلو ويباع أيضا 2 كيلو بـ 25 جنيه.

الثوم 70 جنيها للكيلو.

الكوسة 20 جنيها للكيلو.

والفاصوليا الخضراء 20 جنيها للكيلو.

البسلة الخضراء 35 جنيها للكيلو.

السبانخ الربطة بـ5 جنيهات للربطة الواحدة.

الباذنجان 15 جنيها للكيلو.

الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو.

الكرنب من 20 إلى 40 جنيها حسب حجم الكرنبة.

القرنبيط من 15 حتى 30 جنيها حسب حجم القرنبيطة.