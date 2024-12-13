أسعار الخضراوات والفواكه اليوم الجمعة 13-12-2024 بسوق اليوم الواحد

كتبت - مرام محمد

طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، الخضروات والفواكه بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يطرحه من مواد وسلع غذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وجاءت قائمة أسعار الخضراوات بالسوق، على النحو الآتي: كيلو الطماطم بـ6 جنيهات، 2 كيلو بطاطس "شبكة" بـ20 جنيهًا، كيلو الخيار بـ18 جنيهًا، و2 كيلو بصل أحمر "شبكة" بـ27 جنيهًا، كيلو الليمون بـ30 جنيهًا، وكيلو الكوسة بـ15 جنيهًا، وكيلو الفلفل الرومي بـ17 جنيهًا، وكيلو الباذنجان الأبيض أو العروس بـ12 جنيهًا، والباذنجان الرومي بـ8 جنيهات، وكيلو البطاطا بـ10 جنيهات، وكيلو الجزر بـ15 جنيهًا، وكيلو فلفل الألوان بـ50 جنيهًا، وكيلو الفاصوليا بـ15 جنيهًا، وكيلو القلقاس بـ25 جنيهًا.

وطرح السوق كيلو الموز البلدي بـ20 جنيهًا، وكيلو البرتقال بصرة بـ15 جنيهًا، والبرتقال السكري "شبكة 2 كيلو" بـ28 جنيهًا، كيلو التفاح الأحمر أو الجولدن بـ65 جنيهًا، كيلو الكانتلوب بـ20 جنيهًا، وكيلو الرمان بـ30 جنيهًا، وكيلو اليوسفي بـ15 جنيهًا.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، اليوم الجمعة، وذلك في الأسبوع الثالث على التوالي الذي يتم انتظام تشغيل السوق وتوافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن السوق يشهد توافد من مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع، وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف المحافظ، رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، لافتًا أنه سيتم تنظيم سوق اليوم الواحد يوم الإثنين المقبل بشارع مترو الساقية لخدمة أهالي العمرانية وجنوب الجيزة والطالبية.



الطماطم والبطاطس