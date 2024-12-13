وزارة العمل: ملتقى للتوظيف يوفر 4 آلاف فرصة عمل للشباب بالقليوبية الإثنين

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، عد استعداد مديرية العمل بالقليوبية تحت رعاية محمد جبران وزير العمل، وأيمن عطية محافظ القليوبية، لتنظيم ملتقى توظيف في تمام الساعة التاسعة صباحا، يوم الأثنين الموافق 16 ديسمبر المقبل، بنادي سيتي كلوب ببنها، ومن المقرر أن يوفر الملتقي 4000 فرصة عمل للشباب من خلال 48 شركة قطاع خاص لدعم شباب محافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة، أن ملتقى التوظيف بالتعاون مع محافظة القليوبية، ومديرية التربية والتعليم.

وكانت قد أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُعلن من خلالها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وتضمنت النشرة، توافر عدد 90 فرصة عمل بأحد شركات الأغذية والمشروبات، وأشارت الوزارة إلى أن التقديم لتلك الـ وظائف عن طريق مقر وزارة العمل / 3 ش يوسف عباس مدينة نصر القاهرة - بالإدارة العامة للشغيل، أو من خلال مديريات وزارة العمل بالمحافظات والمكاتب التابعة لها، خلال شهر ديسمبر 2024.

أما تفاصيل فرص العمل، فهى:

1- عدد 20 مدير مطعم:

- مؤهل عالى

- الراتب : 7000 : 10000 جنيه، وحسب الخبرة.

- السن 25 : 35 سنة.

2- عدد 20 استيورد كرو:

- مؤهل عالى

- السن 21: 30 سنة.

- الراتب : 6400 إلى 6550 جنيه.

3- عدد 50 عضو فريق:

- مؤهل متوسط

- السن 18 : 30 سنة.

وأوضحت الوزارة إلى أن مواقع العمل في تلك الوظائف، هي: الرحاب، مدينتي، العبور.