هذا النوع من الدايت يخفض مستويات الكوليسترول الضار

كتبت مروة هريدى

ارتفاع مستويات الكوليسترول هو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب، وتناول الأطعمة المصنعة والعالية السعرات الحرارية مع القليل من الألياف أو بدونها يمكن أن يزيد من هذا الخطر بشكل كبير، وهذا هو السبب في أن الأطباء ينصحون الناس بإدراج الكثير من الفاكهة والخضروات والمكسرات والبذور في نظامهم الغذائي لأن هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومجموعة من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز صحة القلب.

وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا"، فإنه تم تصميم نظام يعرف باسم بـPortfolio الغذائي، وهو عبارة عن دايت نباتى، مصمم خصيصًا لخفض مستويات الكوليسترول لديك من خلال تضمين مجموعة من الأطعمة التي تهاجم الكوليسترول السيئ سواء كان بروتين الصويا أو ستيرولات النبات أو المكسرات أو الألياف القابلة للذوبان، وتم إنشاء النظام الغذائي منذ 20 عامًا بواسطة الدكتور ديفيد جيه إيه جينكينز، وهو طبيب بريطاني طور أيضًا مفهوم المؤشر الجلوكوزي (GI)، والذي يساعد مرضى السكري في اختيار الأطعمة المناسبة لإدارة مستويات السكر في الدم.

وتقول جمعية القلب الأمريكية إن اتباع هذا النظام الغذائي يمكن أن يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية بنسبة 14٪، وهذا النظام الغذائي منخفض بشكل طبيعي في الدهون المشبعة والكوليسترول الغذائي ولا يشمل الأطعمة من مصادر حيوانية، وخاصة اللحوم الحمراء والمصنعة ومنتجات الألبان عالية الدهون والبيض، وهذا يشبه الأنظمة الغذائية الأخرى الصديقة للقلب مثل النظام الغذائي المتوسطى وحمية DASH الغذائية، ولكنه نسخة نباتية من هذه الأنظمة الغذائية الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعدك هذا الدايت أيضًا على تعزيز مدخولك اليومى من الألياف.

كيفية اتباع هذا النظام الغذائي

يعتمد النظام الغذائي على أربعة مكونات رئيسية، بروتين الصويا (35 جرامًا)، والستيرولات النباتية (2 جرام)، والمكسرات (حفنة)، والألياف القابلة للذوبان (18 جرامًا).

إلى جانب الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، والستيرولات النباتية، وبروتين الصويا، تناول أيضًا عدة حصص من الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة، ويمكنك تناول الفواكه مثل الأفوكادو والكمثرى والتفاح والبرتقال والموز والكيوي والخوخ والخضروات مثل البامية والباذنجان والبروكلي والخوخ، كما يجب أن تتضمن وجبتك أيضًا الحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل السمن والزيوت النباتية المخصبة بالستيرولات النباتية والفاصوليا السوداء والعدس وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور عباد الشمس.

الأطعمة التي يجب تجنبها في هذا الدايت

الأطعمة المصنعة ممنوعة تمامًا، كما يتم التخلص من الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز والخبز الأبيض، كما يتم تجنب السكر والمشروبات المحلاة، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients، فإن تناول 1.5-3 جرام من ستيرولات النبات يوميًا يمكن أن يقلل مستويات الكوليسترول السيئ "LDL" بنسبة تصل إلى 12٪، ويعتبر بروتين الصويا أيضًا مفيدًا لصحة القلب لأنه يحتوي على خصائص تعمل على خفض الكوليسترول، وبالمثل، فإن تناول المزيد من المكسرات والبذور يمكن أن يزيد من الكوليسترول الجيد "HDL" ويزيل الكوليسترول السيئ

وقد لايكون هذا النظام الغذائي مفيدًا في إدارة جوانب أخرى من الصحة بصرف النظر عن مستويات الكوليسترول، علاوة على ذلك، قد لا يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجوز أو حساسية الصويا، ومع ذلك، وفي المجمل، يعتبر هذا النظام الغذائي فعالًا جدًا في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.