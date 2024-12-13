اليوم السابع
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قافلة لواعظات الإسكندرية لتدشين مقرأه بمسجد عصفور بالسيوف

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 02:20 م
قافلة لواعظات الإسكندرية لتدشين مقرأه بمسجد عصفور بالسيوف واعظات الأوقاف
الإسكندرية أسماء على بدر

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انطلقت قافلة واعظات أوقاف الإسكندرية من مسجد عصفور بالسيوف إدارة أوقاف الرمل، حيث بدأت القافلة بمقرأة الواعظات ثم مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت واعظات الأوقاف لإلقاء الدروس عقب صلاة الجمعة تحت عنوان (حسن العشرة وعوامل بقائها).

تأتي هذه القافلة في إطار عناية الأوقاف بالمرأة عمومًا والواعظات على جهة الخصوص، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي والتصدي لكافة مظاهر التراجع القيمي والأخلاقي في المجتمع.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.


 







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