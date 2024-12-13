سعر البرتقال واليوسفى اليوم الجمعة 13-12-2024 بالأسواق

كتبت - مرام محمد

بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن أسعار الفاكهة، ومنها البرتقال واليوسفي، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في الأسواق.

وطرحت الأسواق، اليوم، كيلو البرتقال بصرة بـ15 جنيهًا للكيلو، وكيلو البرتقال السكري بـ14 جنيهًا، وكيلو اليوسفي بـ15 جنيهًا، والتفاح الأحمر أو الجولدن بـ65 جنيهًا، والكانتلوب بـ20 جنيهًا، والرمان بـ30 جنيهًا للكيلو، والموز البلدي بـ20 جنيهًا للكيلو.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.

وتطرح أسواق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية من زيت الطعام والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن، والألبان والأجبان، والخضراوات والفاكهة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.



