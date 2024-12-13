حصاد الوزارات.. هدية تذكارية من مصاب فلسطينى لأطباء مستشفى الهرم تقديرا لجهدهم

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

هدية تذكارية من مصاب فلسطينى لأطباء مستشفى الهرم تقديراً لمجهوداتهم خلال علاجه

الصحة: فحص أكثر من 8 ملايين مواطن ضمن الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

يهم المهندسين وأصحاب المؤهلات المتوسطة.. وظائف بمرتبات تصل لـ20 ألف جنيه

فتح باب التقدم لمنح دراسية فى الذكاء الاصطناعى ضمن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد أقسام الطوارئ والعيادات بمجمع السويس الطبي

صرف المعاشات بالزيادة الجديدة يوم 1-1-2025

مواعيد القطارات على خطى القنطرة شرق بئر العبد وكفر داود السادات

فرص عمل بالسعودية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بمرتبات تصل لـ9000 ريال شهريا

السكر بـ 30 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة بسوق اليوم الواحد

كامل الوزير يوقع خطة عمل لمشروع الخط السادس للمترو مع السفير الفرنسي