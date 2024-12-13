اليوم السابع
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الجمعة، 13 ديسمبر 2024 05:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هدية تذكارية من مصاب فلسطينى لأطباء مستشفى الهرم تقديراً لمجهوداتهم خلال علاجه

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 04:30 م
هدية تذكارية من مصاب فلسطينى لأطباء مستشفى الهرم تقديراً لمجهوداتهم خلال علاجه المصاب الفلسطيني مع الفريق الطبي
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم لجميع الأشقاء العرب، الذين تستضيفهم مصر، على خلفية الأحداث التي تشهدها العديد من دول الجوار، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في هذا الشأن، وتأكيدا على مكانة مصر التاريخية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، والعالم.

وفي سياق متصل، أشادت الوزارة بحرص أحد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من مصابي الأحداث في قطاع غزة، بإهداء إدارة مستشفى الهرم التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، هدية تذكارية، تقديراً للمجهودات الطبية المقدمة للأخوة الفلسطنيين، وذلك في لمسة وفاء وتقدير.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المصاب الفلسطيني خضر محمد أبو سرية، قام أيضا بإهداء درع لقسم العلاج الطبيعي على الجهد المبذول في تقديم أفضل خدمة طبية وتأهيلية للحالة بعد تركيب الأطراف الصناعية.







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وزاره الصحه

فلسطين

قطاع غزة وزير الصحه



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