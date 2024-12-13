تعرف على الكاش باك على سبائك الذهب 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر الكاش باك على أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 13-12-2024، وحددت شركة BTC متوسط الكاش باك على جميع أوزان السبائك بحوالي 26 جنيها للجرام.

وخلال السطور التالية ننشر أسعار السبائك اليوم الجمعة عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر ، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب .

حيث تسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، مستويات قريبة من مستهل تعاملات اليوم، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10957 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21915 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43830 جنيها.



وفيما يتعلق مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.

"كاش باك" هو عملية استرداد جزء من المال الذي دفعته في أثناء شراء سلعة أو خدمة ما، وهي طريقة يتم ابتكارها للترويج ولزيادة عمليات الشراء.

